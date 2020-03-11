У Лондоні заарештували нерухомість дочки і внука Назарбаєва на $100 млн



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Квартира Алієвих в цьому будинку в Челсі може коштувати більше 50 млн доларів

Доньку і внука Назарбаєва зобов'язали довести законне походження $100 млн, на які куплені два особняка і апартаменти в фешенебельних районах британської столиці

Влада Великобританії заарештувала два особняка і квартиру в Лондоні, що належать родичам першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє «Російська служба Бі-бі-сі».

Нерухомість заарештували навесні 2019 року, але тільки 11 березня суддя Високого суду Лондона дозволила розкрити імена власників. Ними виявилися дочка Нурсултана Назарбаєва, спікер сенату Казахстану Даріга Назарбаєва, а також її старший син Нурали Алієв і його дружина Аїда. Вони купили нерухомість за більш ніж 100 мільйонів доларів. Зараз вартість може бути набагато вище, зазначає видання.

Будинки і квартира оформлені на три офшори. Національне агентство по боротьбі зі злочинністю вважає, що нерухомість купили на злочинні доходи Рахата Алієва, колишнього чоловіка Дариги Назарбаєвої і батька Нурали Алієва. Адвокат власників заявив, що Даріга Назарбаєва і Рахат Алієв розлучилися в 2007 році, тому той не може бути пов'язаний з нерухомістю, купленою в 2008 році.

Нерухомість заарештували за законом «Про доходи невстановленого походження», за яким власники майна повинні пояснити британській владі джерело своїх статків.

Якщо власники оскаржать арешт, то його скасують, інакше їм потрібно буде довести походження коштів. Якщо вони цього не зроблять, то майно конфіскують і продадуть на аукціоні.