У Лоскутівці відновили електро- та газопостачання після обстрілу бойовиків

Всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі

У селі Лоскутівка Луганської області відновили подачу електро- та газопостачання, яке зникло після обстрілу бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter. «В селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області відновлено подачу електро та



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В Луганській області відновлено подачу електро та газопостачання

Всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі

У селі Лоскутівка Луганської області відновили подачу електро- та газопостачання, яке зникло після обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

«В селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області відновлено подачу електро та газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Там додали, що всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня через обстріл селища Лоскутівка в Попаснянському районі Луганської області пошкодили газопровід, водопровід та лінію електропередач.