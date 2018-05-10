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    У Лоскутівці відновили електро- та газопостачання після обстрілу бойовиків

    Всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі
    У селі Лоскутівка Луганської області відновили подачу електро- та газопостачання, яке зникло після обстрілу бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter. «В селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області відновлено подачу електро та
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    В Луганській області відновлено подачу електро та газопостачання
    В Луганській області відновлено подачу електро та газопостачання

    Всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі

    У селі Лоскутівка Луганської області відновили подачу електро- та газопостачання, яке зникло після обстрілу бойовиків.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

    «В селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області відновлено подачу електро та газопостачання», – йдеться у повідомленні.

    Там додали, що всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі.

    Нагадаємо, в ніч на 8 травня через обстріл селища Лоскутівка в Попаснянському районі Луганської області пошкодили газопровід, водопровід та лінію електропередач.

    обстріл Twitter
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