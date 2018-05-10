У Лоскутівці відновили електро- та газопостачання після обстрілу бойовиків
- Сьогодні, 00:18
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В Луганській області відновлено подачу електро та газопостачання
Всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режиміУ селі Лоскутівка Луганської області відновили подачу електро- та газопостачання, яке зникло після обстрілу бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
«В селі Лоскутівка Попаснянського району Луганської області відновлено подачу електро та газопостачання», – йдеться у повідомленні.
Там додали, що всі об’єкти газо-, водо- та електропостачання в Донецькій і Луганській областях наразі працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, в ніч на 8 травня через обстріл селища Лоскутівка в Попаснянському районі Луганської області пошкодили газопровід, водопровід та лінію електропередач.