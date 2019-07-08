У Луценка розповіли подробиці щодо держзради NewsOne



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Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ

У Генеральній прокуратурі України розповіли деталі справи проти NewsOne у зв'язку з планами проведення телемосту з Росією. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у понеділок, 8 липня.

Проведення телемосту є порушенням чинного законодавства України та інформаційною підтримкою країни-агресора щодо окупації Криму і територій Донбасу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про закінчений замах на державну зраду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 КК).

«Зазначене підпадає під дію ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років)», - сказано в повідомленні.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління СБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко також заявив, що причетні - від власника каналу до ведучого, який оприлюднив анонс - викликані на допит, а також готується подання до суду про арешт активів.