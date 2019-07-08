Генпрокуратура готує подання до суду щодо арешту активів NewsOne



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Луценко розповів, що прокуратура відкрила справу проти NewsOne

Генеральний прокурор України повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne щодо наміру провести спільний телеміст із російським державним каналом.

«У зв’язку з намірами телеканалу NewsOne провести спільний телеміст з російським підсанкційним каналом ГПУ зареєструвала сьогодні провадження про замах на скоєння державної зради шляхом надання інформаційної підтримки підривній діяльності проти України», – написав Луценко на сторіці у Facebook.

За його словами, наразі готується подання до суду щодо арешту активів NewsOne.

Телеканал NewsOne 8 липня заявив, що відмовляється від спільного проєкту із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить». Як повідомили на сайті каналу, це пов’язано із «масованою інформаційною атакою» проти каналу і «погрозами фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» вказувались Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne. Раніше канал пояснив, що запускає спільний проект із російським телеканалом, бо вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

Президент України Володимир Зеленський назвав це небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні.

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik