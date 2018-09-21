У Луценка заявили, що отримали подання САП на Мосійчука



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В свою чергу Мосійчук повідомив, що його офіційно не повідомляли про подання САП щодо зняття з нього депутатської недоторканності

Генеральний прокурор, за словами Сарган, передав подання САП до управління правового забезпечення для аналізу документу

Генеральна прокуратура України отримала від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання на зняття недоторканості з народного депутата з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Про це УНН повідомила прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

«ГПУ отримала подання від САП на народного депутата Ігоря Мосійчука. Генеральний прокурор передав документ до управління правового забезпечення для аналізу документу. Після висновку управління буде прийняте рішення про подальшу долю подання - чи воно буде підписане і передане до ВР, чи повернуте до САП для доопрацювання», - зазначила Сарган.

В свою чергу Мосійчук на своїй сторінці у Facebook заявив, що його офіційно не повідомляли про подання САП щодо зняття з нього депутатської недоторканності.

«У ЗМІ з’явилась інформація, що керівник САП Назар Холодницький начебто вніс подання генпрокурору Юрію Луценку на зняття з мене депутатської недоторканності. Офіційно мене про це не повідомляли, і чи це дійсно так, мені наразі невідомо. Просив би САП і НАБУ, у вигляді виключення, в моїй справі діяти, як правоохоронні органи, а не як піар-агенції. Хоча, звісно, так кардинально міняти формат роботи їм буде важко», - написав нардеп.