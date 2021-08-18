У Луцьку безхатченки організували паркувальний «бізнес»

Група осіб без певного місця проживання оселилися у паркувальній будці біля популярного пивного клубу та вимагають грошей у водіїв

Безхатьки переконували журналістів, що працюють у пивному клубі

Луцькі безхатьки, які оселилися у паркувальній будці біля популярного місця відпочинку містян – пивного клубу «Оболонь» («Кораблик»), – вимагають у водіїв гроші за паркування транспортних засобів. Про це пише видання «Конкурент», яке отримало відповідну інформацію від водія.

За словами чоловіка, безхатченки вимагали у нього гроші за паркування автомобіля. Інцидент трапився декілька днів тому. Також відомо, що це непоодинокий випадок.

Нагадаємо, раніше лучани скаржилися на шум і антисанітарію, яку створює група чоловіків, що самовільно оселилася у закинутій паркувальній будці біля пивного клубу. Як розповіли журналістам представники адміністрації «Кораблика», спочатку там оселилася одна безпритульна жінка старшого віку. Однак згодом навколо неї згуртувалася група чоловіків, які не мають постійного місця проживання та зловживають алкогольними напоями.

Вони переконували журналістів, що працюють у «Кораблику». Однак у пивному клубі це заперечили, зазначивши лише, що раніше давали одному із чоловіків гроші за прибирання території, втім, це не дає йому права жити у будці.

ЗМІ також повідомляє, що у Луцьку на базі центру соціального обслуговування планують створити центр реінтеграції безпритульних та осіб, звільнених із місць відбування покарання. Однак Луцька міська рада на разі не володіє інформацією про те, скільки таких осіб перебуває на території міста. Створення центу соціальної реабілітації передбачається Програмою розвитку надання соціальних послуг в Луцькій міській територіальній громаді на 2021–2025 роки.

До слова, безхатько-нардеп Тищенко живе у квартирі помічника з батьками дружини. Принаймні про це він розповів нещодавно журналістам.