У Києві судитимуть трьох нелюдів, які катували безхатченків

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо групи чоловіків, які протягом двох місяців минулого року в Шевченківському районі Києва катували безпритульних людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Про злочин правоохоронцям стало відомо у вересні 2020 року. Правопорушники знущались над безхатченками, знімали свої дії на камеру та викладали в мережу інтернет.

«Нам стало відомо, що троє чоловіків протягом двох місяців били, знущались та катували безпритульних осіб. Для того, щоб встановити кривдників та притягнути їх до відповідальності, нами був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів. Зловмисниками виявились чоловіки віком від 20-ти до 42-х років, які застосовували до потерпілих травматичну зброю, сльозогінний газ, били їх та відбирали особисті речі. Внаслідок насильницьких дій один із потерпілих помер. Завдяки злагодженій роботі спецпризначенців та поліцейських ми затримали правопорушників та розпочали досудове розслідування», – розповів слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Віталій Журба.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2, ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 2 ст. 162 (Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи із застосуванням насильства), ч. 1 ст. 353 (Самовільне привласнення владних повноважень та звання службової особи, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного діяння), ч. 3 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи: двом – тримання під вартою без права внесення застави, а 42-річному спільнику – нічний домашній арешт.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що троє чоловіків віком від 20 до 42 років упродовж серпня-вересня 2020 року знущалися над безпритульними, які жили на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці. Молодики розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, після чого жорстоко били, а свої дії знімали на телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал.