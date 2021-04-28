Стало відомо, скільки в Києві безхатченків

Названо кількість офіційно зареєстрованих безхатченків

Станом на квітень 2021 року в Києві офіційно зареєстровано майже три тисячі бездомних осіб. Про це повідомили у Центрі обліку бездомних осіб (ЦОБО) у відповідь на запит УНН.

Так, у центрі на обліку перебуває 1320 осіб, у філії центру – 1397. Зазначається, що з початку року на облік взяли 125 людей, зареєстрували 96, паспорти відновили для 27 бездомних.

Всього до Центру обліку бездомних осіб з початку року звернулася 681 людина, у минулому році – 2812.

За минулий рік на облік у центр потрапили 368 осіб, зареєстрували 235. Паспорти змогли отримати 156.

Зазначається, що в центр можуть звернутися з письмовою заявою бездомні, яким виповнилося 18 років, безхатченки з дітьми, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні законно.

За різними оцінками, у столиці нараховується від 5 до понад 20 тис. людей, що не мають постійного місця проживання. При цьому проблема безхатченків у Києві роками не вирішується.

Нагадаємо, у березні минулого року біля озера на столичних Осокорках убили безхатченка.

Крім того, троє мешканців Києва у період з 15 серпня по 5 вересня 2020 року вчиняли напади на безпритульних людей на території покинутої будівлі на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі столиці. Свої дії підозрювані знімали на мобільний телефон та в подальшому викладали запис у телеграм-канал. В одному з епізодів після нападу на безхатька зловмисники також відібрали в нього мобільний телефон та 1000 гривень.