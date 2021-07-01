Безхатько Тищенко живе у квартирі помічника з батьками дружини

Тищенко: «У мене немає будинків. Це будинок мого друга»

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко заперечує інформацію з розслідування журналістів про нібито його незадекларовану нерухомість і заявив, що в нього немає будинку. Про це він розповів журналістам перед початком засідання Верховної Ради.

«Так можна і цей будинок до мене. Мені дуже шкода, до політики ця група журналістів здавалася мені професійною. Те, що відбувається сьогодні, – це замовні статті проти мене. У мене немає будинків. Це будинок мого друга. Фотографії з 2016 року. Батьки Алли (ред. - Алла Барановська – дружина Тищенка) приїхали з Донецька. Вони переселенці. Ми живемо в одному будинку. Я пишаюся, що батьки Алли приїхали з Донбасу в Україну, що вони українці. Мені гидко коментувати жовту прессу», – заявив Тищенко, коментуючи розслідування про те, що елітна нерухомість нардепа оформлена на членів сім'ї Сітак.

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість – будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди «їздить у гості». Сам будинок записаний на Людмилу Сітак – мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака – Олександр – є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану «Рішельє», який входить до «групи ресторанів Миколи Тищенка». Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.

Як раніше писав «Глаком», сотні мільйонів із бюджету Києва, які були виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, могли осідати на рахунках компаній родини народного депутата Миколи Тищенка.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали.

Наприклад, у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги гароду» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.