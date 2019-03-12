Погрози Зеленському відправляла жінка з можливими психічними розладами, - МВС



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Володимиру Зеленському погрожувала жінка ймовірно з психічними розладами

Жінка надсилала повідомлення з погрозами Зеленському, бо підтримує іншого кандидата

Жінка, що надсилала погрози кандидату у президенти Володимиру Зеленському, імовірна має психічні розлади.

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, йдеться у повідомленні МВС.

«Працівниками поліції протягом 2 днів у цьому провадженні (щодо погроз Зеленському – ред.) встановлено особу, яка надсилала зазначені повідомлення. Нею виявилась жінка (ймовірно – з психічним розладом)», - сказав він.

«Вилучено речовий доказ – мобільний телефон, із якого були надіслані відповідні смс-повідомлення з погрозами. Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз, зокрема психіатричної, буде прийнято рішення щодо усвідомлення останньою наслідків своїх дій», - повідомили в поліції.

24 лютого у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що 26-річна мешканка Львівської області погрожувала по телефону кандидату в президенти, актору Володимиру Зеленському.

Як повідомляли правоохоронці, підозрювана розповіла, що робила це, бо підтримує іншого кандидата.

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила керівництво МВС у спробі дискредитації спецслужби шляхом поширення неправдивої інформації щодо прослуховування кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також Служба безпеки України заявила, що знайдена поліцією апаратура для прослуховування належить їй, але слухала СБУ не кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Раніше до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про невідому коробку на даху будівлі по вулиці Білоруській. Коли правоохоронці прибули на місце події, до них звернувся охоронець кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Він розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.