На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)



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Загасити вогонь змогли тільки пожежники Фото: Інформатор

Від вогню серйозно постраждали припарковані поруч Audi і Kia

У ніч на вівторок, 12 березня, на вулиці Срібнокільська, 3 у Києві загорівся автомобіль Porsche. Вогонь перекинувся на дві машини, що стояли поруч.

Займання почалося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, займання сталося несподівано. Співробітники найближчих магазинів намагалися загасити автомобіль за допомогою вогнегасників. Однак вогонь швидко охопив машину, і загасити його змогли тільки пожежники.

Полум'я також пошкодило дві машини, що стояли поруч. Від вогню постраждали Audi і Kia. Обидва автомобілі частково вигоріли.

Правоохоронці розповіли, що на місці події була ще одна машина - Skoda Octavia. Господар цього автомобіля помітив вогонь і встиг вчасно від'їхати від місця пожежі.

На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції, рятувальники і карета швидкої допомоги. Точні причини загоряння встановлюються.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 4 до 10 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону ліквідовано 95 пожеж у столиці.