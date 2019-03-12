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    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)

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    <p>Загасити вогонь змогли тільки пожежники</p> - На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)

    Загасити вогонь змогли тільки пожежники

    Фото: Інформатор

    Від вогню серйозно постраждали припарковані поруч Audi і Kia

    У ніч на вівторок, 12 березня, на вулиці Срібнокільська, 3 у Києві загорівся автомобіль Porsche. Вогонь перекинувся на дві машини, що стояли поруч.

    Займання почалося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, займання сталося несподівано. Співробітники найближчих магазинів намагалися загасити автомобіль за допомогою вогнегасників. Однак вогонь швидко охопив машину, і загасити його змогли тільки пожежники.

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    Полум'я також пошкодило дві машини, що стояли поруч. Від вогню постраждали Audi і Kia. Обидва автомобілі частково вигоріли.

    Правоохоронці розповіли, що на місці події була ще одна машина - Skoda Octavia. Господар цього автомобіля помітив вогонь і встиг вчасно від'їхати від місця пожежі.

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    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)
    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)
    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)
    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)
    На Позняках вночі вщент згорів Porsche (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції, рятувальники і карета швидкої допомоги. Точні причини загоряння встановлюються.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 4 до 10 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону ліквідовано 95 пожеж у столиці.

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