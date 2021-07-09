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    У Луцьку військовослужбовець хотів вистрибнути з дев’ятого поверху

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    На щастя, чоловік пішов на контакт із рятувальниками - У Луцьку військовослужбовець хотів вистрибнути з дев’ятого поверху
    На щастя, чоловік пішов на контакт із рятувальниками

    Керівництво військової частини переконало підлеглого не чинити самогубства

    8 липня в Луцьку військовий-контрактник хотів покінчити життя самогубством.

    Чоловік заліз на дах 9-ти по верхівки, в якій проживає, і погрожував зістрибнути. Про це повідомив Вісник+К.

    Очевидці події стверджують, що можливо, військовий був у стані алко- чи наркосп’яніння.

    Для переговорів із чоловіком прибуло керівництво військової частини. Після розмови військового переконали не стрибати, і керівники забрали його з місця події.

    Крім того, до переговорів залучили поліцейських, пожежну та «швидку».

    Нагадаємо, за добу 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували чотири порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

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    Теги: військові чоловік
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    У Луцьку військовослужбовець хотів вистрибнути з дев’ятого поверху