У Луцьку військовослужбовець хотів вистрибнути з дев’ятого поверху

На щастя, чоловік пішов на контакт із рятувальниками

Керівництво військової частини переконало підлеглого не чинити самогубства

8 липня в Луцьку військовий-контрактник хотів покінчити життя самогубством.

Чоловік заліз на дах 9-ти по верхівки, в якій проживає, і погрожував зістрибнути. Про це повідомив Вісник+К.

Очевидці події стверджують, що можливо, військовий був у стані алко- чи наркосп’яніння.

Для переговорів із чоловіком прибуло керівництво військової частини. Після розмови військового переконали не стрибати, і керівники забрали його з місця події.

Крім того, до переговорів залучили поліцейських, пожежну та «швидку».

Нагадаємо, за добу 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували чотири порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

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