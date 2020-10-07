В українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 63 військовослужбовців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом станом на 7 жовтня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 709 осіб

6 жовтня помер працівник ЗСУ у Запорізькій області

У Збройних силах України за минулу добу виявлено 63 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовано одинадцятий летальний випадок від ускладнень через коронавірус.

«6 жовтня помер працівник ЗСУ у Запорізькій області. Чоловік з 24 вересня перебував на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні з діагнозом «двобічна полісегментарна пневмонія». Проте 6 жовтня його стан різко погіршився у зв'язку із гострою серцевою недостатністю, інтенсивна терапія не дала позитивного результату. За наявною інформацією, пацієнт мав хронічні захворювання», – йдеться у повідомленні.

У Медсилах поінформували, що у закладах охорони здоров’я перебуває 20 пацієнтів, вдома під наглядом медичної служби - 43 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 7 жовтня в Збройних силах України на Covid-19 хворіє 709 осіб. За час пандемії одужали 1762 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 797 осіб, у 46 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4753 осіб. Одужали за минулу добу – 2569 людей (днем раніше – 2149), померли 77 осіб, (у попередній день 90). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 239337 людей, одужали 105970 особа, летальних випадків – 4597.

Читайте також: