Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще один отримав поранення

Неподалік Водяного боєць отримав поранення, несумісні з життям

За минулу добу, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували чотири порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Як йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру. У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.