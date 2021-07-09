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    Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще один отримав поранення

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    8 липня окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню - Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще один отримав поранення
    8 липня окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Неподалік Водяного боєць отримав поранення, несумісні з життям

    За минулу добу, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксували чотири порушення. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

    Як йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру. У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

    Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

    Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

    Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

    Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще один отримав поранення