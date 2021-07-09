У Луцьку планують встановити пам'ятник десятьом заповідям

Місце для пам'ятного знака ще не обрали

Макет майбутньої скульптури уже розроблений

У Луцьку планують встановити пам’ятник присвячений десяти заповідям Божим. Про це передає zaxid.net.

Як повідомляє пресслужба Луцької міської ради, 8 липня у міськраді відбулось засідання Луцької ради Церков, на якому обговорили плани спорудити у місті пам’ятний знак «десяти Божим Заповідям». Як виявилось, ця ідея – не нова. Представник Церкви Адвентистів Сьомого Дня у Волинській області Віктор Власюк зауважив, що раніше було розроблено макет скульптури. Однак, через низку причин цю ідею так і не втілили у життя.

«Члени Луцької ради Церков підтримали дану ідею, адже вона спільна для усіх християнських конфесій. Тому вирішено напрацювати варіанти можливих місць, де б цей пам’ятний знак можна встановити», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, у Празі відремонтують унікальний український храм. Дерев’яний храм св. Михаїла в Празі, який згорів минулого року, відновлять, але слідство в справі про пожежу, призупинено.

Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах, тому вона призупинила розслідування, яке може відновити, якщо з’явиться нова інформація.