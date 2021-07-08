На Донбасі після дзвінка з дому повісився сержант

Загиблий був сержантом 28-ї бригади

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади ЗСУ. Надзвичайна подія сталася в одній з військових частин оперативного командування «Південь», повідомляють «Факти» з посиланням на військову прокуратуру.

За попередніми даними, тіло чоловіка виявили повішеним на дереві. Він був сержантом 28-ї бригади, яка дислокується в смт Чорноморське, під Одесою, і бійці якої постійно беруть участь в бойових діях на сході країни.

Зараз з'ясовуються всі обставини трагедії. Одна з основних причин – сімейні негаразди.

«Є підстави вважати, що до того, що трапилося, призвело з'ясування стосунків у сім'ї. Зокрема, дзвінок дружини, яка повідомила про те, що вона має намір піти від бійця до іншого», – сказали в прокуратурі.

Відомо, що подружжя перебувало в законному шлюбі два десятиліття, у них двоє спільних дітей.

Разом з тим правоохоронці розглядають і інші причини надзвичайної події.

Напередодні повідомлялося, що на Донеччині помер старший солдат з Вінницької області Володимир Рибачук. Попередня причина смерті – проблеми з серцем.