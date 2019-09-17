Гонтарева заявила, що під Києвом спалили її будинок



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Пожежа у будинку Гонтаревої під Києвом

Гонтарева розповіла, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан, в результаті чого будинок загорівся

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева повідомила, що у селищі Гореничі під Києвом невідомі спалили її будинок, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

Про це 17 вересня пише видання theБабель з посиланням на інформацію Гонтаревої.

«Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть загасити», - розповіла Гонтарева.

За її словами, під час пожежі в будинку нікого не було, постраждалих немає.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) 17 сентября 2019 г.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.