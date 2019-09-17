Підпал будинку Гонтаревої: зловмисник потрапив на камери відеоспостереження



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Будинок Гонтаревої після пожежі Фото: поліція Київщини

На момент виникнення пожежі біля будинку Гонтаревої знаходився лише один охоронець

Під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої у селі Гореничах на Київщині, де вночі 17 вересня сталася пожежа, виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце пожежі встановила, що охоронець будинку вночі почув сторонній шум. Коли чоловік вийшов на подвір’я, побачив загоряння покрівлі будинку», - заявили в поліції.

Зазначається, що з травня будинок використовувався як дачний, до вересня територія домоволодіння перебувала під охороною шести працівників. На момент виникнення пожежі на місці знаходився лише один охоронець.

«Поліція з’ясовує усі обставини загоряння та вживаються заходи з пошуку й встановлення особи, яка вчинила знищення майна», - говориться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського району, криміналістична лабораторія, слідчі та кримінальна поліція обласного управління поліції та підрозділ кримінального аналізу.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.