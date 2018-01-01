У Львівській області комунальник попався на махінаціях з бюджетом
- Сьогодні, 08:57
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Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем
Керівник комунального підприємства на Львівщині затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 млн грн бюджетних коштів.
Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.
«Оперативники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Жовківського відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрили факт зловживання службовим становищем у процесі освоєння бюджетних коштів. Гроші були виділені для проведення модернізації міської котельні із переходом на альтернативні види палива», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підрядною організацією проводились загально-будівельні, монтажні та оздоблювальні роботи з модернізації котельні комунального підприємства однієї з міських рад Львівщини.
Водночас, проаналізувавши документацію щодо проведених робіт, поліцейські виявили низку невідповідностей. Так, на час підписання актів у котельні був відсутній водонагрівний котел, який внесли до офіційних паперів.
Незважаючи на явні порушення, керівник комунального підприємства затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 мільйони гривень.
На підставі зібраних матеріалів про вчинення посадовою особою правопорушення йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем.