У Львівській області комунальник попався на махінаціях з бюджетом

Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем

Керівник комунального підприємства на Львівщині затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України. «Оперативники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Жовківського відділу поліції за



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Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем

Керівник комунального підприємства на Львівщині затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Оперативники управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Жовківського відділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури викрили факт зловживання службовим становищем у процесі освоєння бюджетних коштів. Гроші були виділені для проведення модернізації міської котельні із переходом на альтернативні види палива», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підрядною організацією проводились загально-будівельні, монтажні та оздоблювальні роботи з модернізації котельні комунального підприємства однієї з міських рад Львівщини.

Водночас, проаналізувавши документацію щодо проведених робіт, поліцейські виявили низку невідповідностей. Так, на час підписання актів у котельні був відсутній водонагрівний котел, який внесли до офіційних паперів.

Незважаючи на явні порушення, керівник комунального підприємства затвердив акти виконаних робіт, що призвело до збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

На підставі зібраних матеріалів про вчинення посадовою особою правопорушення йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Виконуючому обов’язки керівника комунального підприємства інкримінують зловживання службовим становищем.