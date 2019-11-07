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    У Львівській області на весіллі отруїлися 13 людей

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    Гості їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки

    У Новояворівському районі Львівської області 13 людей отруїлися під час святкування весілля.

    Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

    Повідомляється, що хворі почали надходити в Новояворовскую районну лікарню 5 листопада За станом на 15:00 6 листопада, в лікарні надійшли 13 осіб з симптомами гострого ентероколіту. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

    Всі потерпілі були гостями на весіллі в ресторані «Криве озеро», приймали в їжу смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

    весілля час
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