У Львівській області вводять офіційну плату за пологи

Ведеться активна боротьба з хабарами лікарям

У Львівській області хочуть запровадити офіційну плату за пологи. Про це на зустрічі з журналістами повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, передає видання «Твоє місто». «Плануємо запровадити в наших пологових будинках платні пологи – коли ти приходиш народжувати не до лікаря, який



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Ведеться активна боротьба з хабарами лікарям

У Львівській області хочуть запровадити офіційну плату за пологи. Про це на зустрічі з журналістами повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, передає видання «Твоє місто».

«Плануємо запровадити в наших пологових будинках платні пологи – коли ти приходиш народжувати не до лікаря, який чергує, а до того, з яким домовився. Це має бути оплачено. Умовно 60% йде як гонорар лікарю і 40% – лікарні», – розповіла Микитчак.

Вона зазначила, що зараз усі пологи відбуваються з домовленостями. Але наразі, усю відповідальність за жінку і дитину несе не лікар, який приймав пологи, а черговий медперсонал.

«У нас зараз лікарі приїжджають на домовлені пологи, отримують ту чи іншу суму в кишеню. Але найбільша біда в тому, що відповідальним за пацієнта є черговий персонал, а не той лікар, який прийшов за домовленостю. Треба виводити це з тіні, має бути офіційно зафіксовано, якщо лікар прийшов на зміну у свій неробочий час», – зазначила чиновниця.

Зараз суму не називають, але вона не буде захмарною.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що в Україні через два роки – 2019-го, планують запровадити плату за пологи.

Пізніше у МОЗі заявили, що в Україні пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг.