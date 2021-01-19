Понад 200 пожеж і десять жертв: із похолоданням на Київщині побільшало трагедій
Люди часто намагаються обігріти помешкання, нехтуючи правилами безпеки
Із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
«Зниження температури повітря сприяє збільшенню пожеж в житловому секторі, адже громадяни намагаються обігріти власні помешкання, часом, нехтуючи правилами безпеки», – зазначили у ДСНС.
Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки, щоб не допустити пожежі у власних помешканнях:
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж;
- подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.
- дотримуйтесь норм встановлення та правила користування пічним та газовим опаленням;
- не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;
- контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.
- не паліть у ліжку;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.
Як повідомлялося, 17 січня у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котла. Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження.