Понад 200 пожеж і десять жертв: із похолоданням на Київщині побільшало трагедій

Пожежа в будинку в Іванківському районі, 18 січня 2021 р.

Люди часто намагаються обігріти помешкання, нехтуючи правилами безпеки

Із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«Зниження температури повітря сприяє збільшенню пожеж в житловому секторі, адже громадяни намагаються обігріти власні помешкання, часом, нехтуючи правилами безпеки», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки, щоб не допустити пожежі у власних помешканнях:

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж;

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.

дотримуйтесь норм встановлення та правила користування пічним та газовим опаленням;

не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;

контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.

не паліть у ліжку;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.

Як повідомлялося, 17 січня у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котла. Внаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження.