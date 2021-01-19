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    Понад 200 пожеж і десять жертв: із похолоданням на Київщині побільшало трагедій

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    Пожежа в будинку в Іванківському районі, 18 січня 2021 р. - Понад 200 пожеж і десять жертв: із похолоданням на Київщині побільшало трагедій
    Пожежа в будинку в Іванківському районі, 18 січня 2021 р.
    Фото: ДСНС

    Люди часто намагаються обігріти помешкання, нехтуючи правилами безпеки

    Із початку 2021 року на території Київської області виникло 211 пожеж, з яких 161 пожежа у житловому секторі. В результаті пожеж загинуло 10 осіб та ще двоє травмовано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «Зниження температури повітря сприяє збільшенню пожеж в житловому секторі, адже громадяни намагаються обігріти власні помешкання, часом, нехтуючи правилами безпеки», – зазначили у ДСНС.

    Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки, щоб не допустити пожежі у власних помешканнях:

    • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
    • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж;
    • подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.
    • дотримуйтесь норм встановлення та правила користування пічним та газовим опаленням;
    • не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади;
    • контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.
    • не паліть у ліжку;
    • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски,  тощо;
    • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами.

    Як повідомлялося, 17 січня у житловому будинку у с. Левковичі Поліського району стався вибух твердопаливного котлаВнаслідок вибуху отримав травми власник будинку, громадянин 1975 року народження.

    Теги: пожежа ДСНС опалення смерть Київщина рятувальники будинок негода
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