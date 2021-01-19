Заліз за диван та задихнувся. На Чернігівщині помер дворічний хлопчик

Поліція встановлює обставини, за яких у приватному будинку на Ніжинщині померла дитина

У Ніжинському районі Чернігівської області помер дворічний хлопчик. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Чернігівській області у вівторок, 19 січня.

Інформація про смерть хлопчика надійшла до поліції близько п'ятої години вечора. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, оперативники та низка інших спеціалістів. Наразі вони оглядають місце події.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне убивство).

Як пише УНІАН у правоохоронних органах, смерть дитини сталася у селі Мала Загорівка. За словами батьків, які на той час перебували вдома, хлопчик заліз за диван, затиснувся і задушився. На тілі дитини виявлено поривчастий синець біля щелепи, що продовжується на надключичну ділянку.

Триває слідство, поліція перевіряє обставини смерті хлопчика.

Нагадаємо, що на Львівщині чотирирічний хлопчик задихнувся в автомобілі.