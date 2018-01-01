У Львові через спалах кору обмежили партнерські пологи

За 16 днів 2018 року на кір захворіли 86 львів’ян

У Львові через спалах захворювання на кір шкільних канікул не продовжуватимуть та не вживатимуть обмежувальних заходів щодо відвідування не щепленими дітьми закладів освіти. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Як повідомила представниця лабораторного центру Галина Михальчук, за 16



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Не вакцинованими у Львові є близько 9% дітей

За 16 днів 2018 року на кір захворіли 86 львів’ян

У Львові через спалах захворювання на кір шкільних канікул не продовжуватимуть та не вживатимуть обмежувальних заходів щодо відвідування не щепленими дітьми закладів освіти.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомила представниця лабораторного центру Галина Михальчук, за 16 днів 2018 року на кір захворіли 86 львів’ян, 80% з них – госпіталізовані. Зокрема, захворювання зареєстрували у 17 школах та 5 дошкільних навчальних закладах. При цьому на кір хворіють не лише діти, а й дорослі, зокрема, захворювання розпочалося з підприємства Фуджикура.

«Захворювання почалося з Фуджикури, де дорослі стоять за станками і не хочуть брати лікарняні, щоб ізолюватися. І вже з цього підприємства тато, який там працює, приніс двом малятам захворювання додому», – зазначила вона.

Відтак, комісії рекомендували відправляти на карантин ті школи та садочки, де є захворілі діти, а також обмежити масові заходи у навчальних закладах.

Втім, такі заходи комісія повважала малоефективними у боротьбі із спалахом кору. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, поширення кору може тривати до квітня-травня, тож закривати на такий довгий період навчальні заклади – поганий варіант, а зважаючи на те, що кір передається потоком повітря, за його словами, підхопити хворобу можна будь-де: в магазині чи під’їзді. За його словами, єдиним ефективним метом, який може перервати епідеміологічний процес при корі є вакцинація.

«Відтермінування шкільних канікул, заборона чи обмеження відвідування шкільних закладів точно не має суттєвого впливу на перебіг епідеміологічного процесу. Давайте заборонимо відвідувати супермаркети та кінотеатри. Єдине що впливає – це вакцинація. Інші обмежувальні заходи повинні бути, але вони точно не мають радикального впливу. Тому, з моєї точки зору, говорити про те, що треба відтерміновувати шкільні канікули чи заборонити дітям ходити не щепленими, не проводити масові заходи до травня – не зовсім логічно», – зазначив Зуб.

За його словами, не вакцинованими у Львові є близько 9% дітей.

Відтак, попри рішення обласної комісії з надзвичайних ситуації продовжити канікули на тиждень у тих школах, де був хоч один випадок захворювання на кір, у Львові таких заходів не вживатимуть. Школи у місті працюватимуть у звичному режимі.

Натомість, комісія вирішила заборонити відвідування реанімацій, а також обмежити партнерські пологи.

«Ми заборонили відвідування реанімацій і обмежили проведення партнерських пологів, тільки якщо партнер надасть документ, що він двічі вакцинований або, що перехворів кором. Якщо таких документів не надали,– в пологовий будинок ми вас не допустимо. Те саме стосується і стаціонарних закладів», – зазначив Зуб.

Комісія також вирішили, що найближчої суботи, 20 січня, у поліклініках працюватимуть кабінети щеплень, а вчителі та медпрацівники у школах оглядатимуть дітей перед початком навчання.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87випадків кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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Джерело: zik.ua