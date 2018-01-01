У Львові через спалах кору обмежили партнерські пологи
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За 16 днів 2018 року на кір захворіли 86 львів’янУ Львові через спалах захворювання на кір шкільних канікул не продовжуватимуть та не вживатимуть обмежувальних заходів щодо відвідування не щепленими дітьми закладів освіти.
Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Як повідомила представниця лабораторного центру Галина Михальчук, за 16 днів 2018 року на кір захворіли 86 львів’ян, 80% з них – госпіталізовані. Зокрема, захворювання зареєстрували у 17 школах та 5 дошкільних навчальних закладах. При цьому на кір хворіють не лише діти, а й дорослі, зокрема, захворювання розпочалося з підприємства Фуджикура.
«Захворювання почалося з Фуджикури, де дорослі стоять за станками і не хочуть брати лікарняні, щоб ізолюватися. І вже з цього підприємства тато, який там працює, приніс двом малятам захворювання додому», – зазначила вона.
Відтак, комісії рекомендували відправляти на карантин ті школи та садочки, де є захворілі діти, а також обмежити масові заходи у навчальних закладах.
Втім, такі заходи комісія повважала малоефективними у боротьбі із спалахом кору. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, поширення кору може тривати до квітня-травня, тож закривати на такий довгий період навчальні заклади – поганий варіант, а зважаючи на те, що кір передається потоком повітря, за його словами, підхопити хворобу можна будь-де: в магазині чи під’їзді. За його словами, єдиним ефективним метом, який може перервати епідеміологічний процес при корі є вакцинація.
«Відтермінування шкільних канікул, заборона чи обмеження відвідування шкільних закладів точно не має суттєвого впливу на перебіг епідеміологічного процесу. Давайте заборонимо відвідувати супермаркети та кінотеатри. Єдине що впливає – це вакцинація. Інші обмежувальні заходи повинні бути, але вони точно не мають радикального впливу. Тому, з моєї точки зору, говорити про те, що треба відтерміновувати шкільні канікули чи заборонити дітям ходити не щепленими, не проводити масові заходи до травня – не зовсім логічно», – зазначив Зуб.
За його словами, не вакцинованими у Львові є близько 9% дітей.
Відтак, попри рішення обласної комісії з надзвичайних ситуації продовжити канікули на тиждень у тих школах, де був хоч один випадок захворювання на кір, у Львові таких заходів не вживатимуть. Школи у місті працюватимуть у звичному режимі.
Натомість, комісія вирішила заборонити відвідування реанімацій, а також обмежити партнерські пологи.
«Ми заборонили відвідування реанімацій і обмежили проведення партнерських пологів, тільки якщо партнер надасть документ, що він двічі вакцинований або, що перехворів кором. Якщо таких документів не надали,– в пологовий будинок ми вас не допустимо. Те саме стосується і стаціонарних закладів», – зазначив Зуб.
Комісія також вирішили, що найближчої суботи, 20 січня, у поліклініках працюватимуть кабінети щеплень, а вчителі та медпрацівники у школах оглядатимуть дітей перед початком навчання.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87випадків кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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Джерело: zik.ua