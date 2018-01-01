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    У Києві зросла кількість хворих на кір

    Найбільше на кір хворіють діти у віці 5-9 років
    Станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87 випадків кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий. Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві. Зазначається, що за 2017 рік зареєстровано всього 87 випадків кору. «Хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих
    • Сьогодні, 11:43
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    Хвора на кір дитина
    Хвора на кір дитина

    Найбільше на кір хворіють діти у віці 5-9 років

    Станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87 випадків кору, серед яких 66 дітей до 17 років та 21 дорослий. Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    Зазначається, що за 2017 рік зареєстровано всього 87 випадків кору.

    «Хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%. За даними екстрених повідомлень госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 44 особи, у т.ч. 31 дитину. 1 дорослого госпіталізовано до реанімаційного відділення», - йдеться в повідомленні.

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    Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 19 випадків захворювання на кір, дітей шкільного віку – 32 випадки.

    Нагадаємо, станом на 12 січня у столиці було зафіксовано 74 випадки захворювання на кір, із них 54 – діти.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

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