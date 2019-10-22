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    Технології

    Авіакомпанія YanAir на новорічні свята виконає 12 додаткових рейсів з України до Грузії

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    Вартість квитків з Києва до Тбілісі складе 6000 грн, з Києва до Батумі - 4900 грн в обидві сторони - Авіакомпанія YanAir на новорічні свята виконає 12 додаткових рейсів з України до Грузії
    Вартість квитків з Києва до Тбілісі складе 6000 грн, з Києва до Батумі - 4900 грн в обидві сторони

    Рейси будуть здійснюватися з 26 грудня 2019-го по 5 січня 2020 року.

    Авіакомпанія YanAir Airlines на новорічні свята виконає 12 додаткових рейсів з Києва та Харкова до Батумі, а також з Києва до Тбілісі.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що шість додаткових рейсів за маршрутом Київ-Батумі, два за маршрутом Харків-Батумі, а також чотири з Києва до Тбілісі будуть здійснені з 26 грудня 2019-го по 5 січня 2020 року.

    Вартість квитків з Києва до Тбілісі складе 6000 грн, з Києва до Батумі - 4900 грн в обидві сторони, включаючи багаж і харчування на борту.

    За даними Департаменту туризму і курортів Аджарії, в 2019 році в регіоні очікується збільшення українських туристів на 25−28% у порівнянні з 2018 роком. Україна за підсумками року увійде до п’ятірки країн, звідки прибуває найбільше туристів до Батумі.

    В цілому, кількість українських туристів у Грузії в 2018 році склала 177 тис. осіб, за прогнозом Національної адміністрації туризму Грузії, в 2019 році турпотік з України складе приблизно 187 тис. осіб.

    Авіакомпанія Yanair зареєстрована в 2012 році в Житомирі. Її флот складається з семи літаків — п’яти Боїнг-737 і двох Airbus (А320 і А321). Кінцевим бенефіціаром компанії є Олексій Янчук.

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