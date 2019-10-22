У лікарні залишаються двоє постраждалих у авіакатастрофі Ан-12 поблизу Львова



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Жертвами аварії літака стали п'ятеро людей

Обидва постраждалі знаходяться у задовільному стані

Одного з постраждалих внаслідок падіння транспортного літака Ан-12 поблизу Львова виписали з лікарні.

Про 22 жовтня повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

«Минулого тижня одного виписали, в лікарні залишилося двоє потерпілих. Один в травматологічному відділенні, а інший - у хірургічному. Обидва у задовільному стані», - розповіли у міськраді.

Нагадаємо, вантажний літак Ан-12 4 жовтня здійснив аварійну посадку поблизу Львова.

О 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку, заявили в ДСНС.

О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

У катастрофі загинули п'ять людей. Ще троє опинилися в лікарні.

За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними ЗМІ, Ан-12, який аварійно приземлився 4 жовтня поблизу Львова, у 2014 році потрапив у скандал із перевезенням контрабанди.