У Львові через збій системи спрацювали сирени

Фахівці «Укртелекому» з’ясовують причину збою у системі оповіщення

Увечері 25 грудня у Львові раптово спрацювали сирени, звучання яких було чутно по всьому місту. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що сирени пролунали через збій системи. За попередньою інформацією, сталося несанкціоноване включення апаратури «Укртелекому». «Зараз на місце збирають фахівців і з'ясовують



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Фахівці «Укртелекому» з’ясовують причину збою у системі оповіщення

Увечері 25 грудня у Львові раптово спрацювали сирени, звучання яких було чутно по всьому місту.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що сирени пролунали через збій системи. За попередньою інформацією, сталося несанкціоноване включення апаратури «Укртелекому».

«Зараз на місце збирають фахівців і з'ясовують причини ситуації», - зазначив Зінкевич.

При цьому депутат зазначив, що в результаті збою у роботі обладнання ніякої загрози в місті немає, і мешканців просять зберігати спокій.

Згодом Львівська міська рада офіційно розмістила повідомлення про збій у роботі сирени. На місце викликали фахівців «Укртелекому».

«За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні в місті ввімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового в ЛОДА, він оповіщення не вмикав», - йдеться у заяві.