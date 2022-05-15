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    У Львові чутні вибухи

    Під ранок 15 травня майже по всі Україні лунали сирени - У Львові чутні вибухи
    Під ранок 15 травня майже по всі Україні лунали сирени
    фото: facebook.com/lvivopera

    Тривога була в більшості регіонів

    У Львові під час повітряної тривоги в ніч на 15 травня пролунали вибухи. Містян закликали не покидати укриття до відбою повітряної тривоги. Проте він пролунав дуже швидко після цього. Про це повідомили в соцмережах жителі одразу кількох районів міста.

    Публікації щодо цього почали з'являтися в мережі після 5 години ранку.

    Відбій тривоги пролунав приблизно о 5:20. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків.

    Офіційних коментарів наразі немає.

    О цій порі «червоною» на карті тривоги була більшість території України.

    Нагадуємо, якщо ви стали свідком влучання снаряду чи ракети, не можна знімати місце події. Не ставайте коригувальником вогню ворога!

    До слова, 3 травня РФ завдала ракетні удари по Львову: частина міста без світла.

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    Теги: росія окупанти війна Львів укриття Україна окупація #stoprussia
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    У Львові чутні вибухи