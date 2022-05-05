Львів хоче націоналізувати ЛАЗ, що досі належить росіянам

На території Львівського автобусного заводу місцева влада хоче запустити виробництво електромобілів

Влада Львова пропонує націоналізувати всі російські підприємства, що зареєстровані на території міста. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам.

«Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу», - зазначив Садовий.

4 травня на засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад він запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу ЛАЗ, що ще з 90-х років належить росіянам.

«На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова. Чекаємо рішень Кабміну та РНБО», - повідомив Садовий.

Як повідомлялося, Україна не планує автоматично націоналізувати власність всіх громадян Росії, натомість націоналізації піддаватиметься майно колаборантів, які фінансували проросійські партії, займались пропагандою чи брали участь у збройній агресії проти України.

До слова, українськими правоохоронними органами ініційовано націоналізацію майже 1400 залізничних вагонів із Росії та Білорусі.

За даними «Укрзалізниці», наразі в Україні є близько 15 тисяч російських вагонів, які належать 250 компаніям.