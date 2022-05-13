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    У Львові затверджено нові стандарти будівництва. Садовий розповів, що зміниться

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    Підземне укриття, яке вже облаштовано у Львові, візьмуть за зразок - У Львові затверджено нові стандарти будівництва. Садовий розповів, що зміниться

    Підземне укриття, яке вже облаштовано у Львові, візьмуть за зразок

    фото: Андрій Садовий / Facebook

    Львів’янам став у нагоді досвід Ізраїлю

    Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook розповів про те, як зміняться стандарти будівництво нового житла в місті. 13 травня виконком Львова ухвалив рішення, яке зобов’яже забудовників працювати за новим стандартами посиленої безпеки.

    «У всіх будівлях має бути підземний паркінг, облаштований для подвійного призначення. А це означає, що його частину потрібно адаптувати для комфортного перебування протягом певного часу з можливістю обігріву. Окремі санвузли, розкладні крісла, місце для зберігання харчів, резервуар для води. У частині наявних паркінгів немає ліфтів, що одразу робить його недоступним для людей з інвалідністю. Це теж врахували. Також це стосується навчальних закладів та інших установ. На фото – підземне укриття, яке вже облаштовано у Львові. Так має бути у кожній новобудові», – повідомив він.

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    Підземне укриття, яке вже облаштовано у Львові, візьмуть за зразок. фото: Андрій Садовий / Facebook
    Підземне укриття, яке вже облаштовано у Львові, візьмуть за зразок. фото: Андрій Садовий / Facebook

    У плануванні посилення безпеки квартир львів’янам став у нагоді досвід Ізраїлю.

    «На кожному поверсі у межах квартири треба облаштувати захисну кімнату з мінімальною площею дев’ять квадратних метрів. Стіни і перекриття цього приміщення повинні бути з міцного армованого бетону. Вікна – захищати сталеві віконниці. Двері повинні витримувати тиск ударної хвилі», – поділився Садовий.

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    Нагадаємо, Львів хоче націоналізувати ЛАЗ, що досі належить росіянам.

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    Теги: росія окупанти Львівщина війна Андрій Садовий Львів будівництво укриття Україна Facebook окупація #stoprussia
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    У Львові затверджено нові стандарти будівництва. Садовий розповів, що зміниться