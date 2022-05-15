Безсмертний розказав, як жив у окупації зі старенькою мамою

Вороги намагалися знайти в Мотижині «царя»

Політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний провів 28 днів в окупації в Мотижині на Київщині, де відбувалися активні бої і де була закатована родина сільської старости. Як йому вдалось вижити разом із мамою, Безсмертний після звільнення села. Про це пише «Цензор.НЕТ».

Під час окупації Безсмертний раз на день топив піч дровами, і коли росіяни вимагали їжі, сказав, що готує лише юшку і картоплю для себе і 83-річної мами. Село жило без газу і електрики весь цей час.

27 лютого політик приїхав у Мотижин до матері, а увечері окупанти вже були в селі.

«Фактично вони закрили село. А вивезли мене 27 березня. Тобто повний місяць, який я провів в селі і який можна розділити на кілька частин. Перша – коли вони існували окремо від села, окопавшись на паї, який належить нашій сім’ї. Там досі бліндажі, окопи, капонір, там стояла техніка, озброєння. Це буквально кілометр, я міг спостерігати за ними зі спальні. А друга частина – це коли в них закінчувались пальне і їжа, і вони почали робити обходи – шмонати людей», – розповів він.

Для мами Безсметний обладнав в погребі місце і водив її туди, коли починалася стрільба.

«Але сам чудово розумів, що немає в такій ситуації можливості сховатися», – пригадав політик.

Матір політика називала окупантів собаками, а коли вони стріляли, казала, що «собаки гавкають». Безсмертний боявся, щоб ці висловлювання не почули вороги і не завдали матері шкоди.

Самого ж Безсмертного росіяни «ставили до стінки розстрілювати і вимагали сказати, хто «в селі цар». Як вони пояснили таке дивне питання: «Ну вот у нас, я когда приезжаю в село, я знаю, кто его держит». «Відповідаю: «Вы понимаете, что вы находитесь в Украине и здесь нет хозяина, здесь все живут равной жизнью?». Вони потрапили у систему координат, де немає царя і підлеглого. Але вони не розуміли і перли, перли на мене», – розповів експосол.

Коли ж Романа Безсмерного вдалося вивезти з Мотижина, він пройшов перевірку в СБУ і поліграф.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

Напередодні стало відомо, що громада села Мотижин перейшла до ПЦУ (фото).