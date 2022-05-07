Відновити історичну справедливість. В Україні мають з’явитися вулиці на честь українських героїв Луганщини

Луганський край має свою історію національно-визвольних змагань за Україну, яка повинна зберегтися у пам’яті майбутніх поколінь

7 травня співголова громадської ініціативи «Права Справа» Дмитро Снєгирьов звернувся з відкритим листом до керівників Львівської, Тернопільській та Івано-Франківських міських рад з ініціативою перейменування вулиць цих міст на честь героїв національно-визвольного руху на Луганщині 1920-40 років.

У листі йдеться: «Наразі у Львові, Івано-Франківську, Тернополі ініціюють перейменування вулиць, названих іменами російських діячів.

Численні вулиці цих міст мають імена російських письменників, науковців, музикантів, які ніколи тут не були, не доклались до їх розвитку.

Звертаюся до Вас з проханням підтримати ініціативу ГІ «Права Справа» щодо перейменування вулиць своїх міст на честь героїв національно-визвольного руху на Луганщині 1920-40 років.

У часи перших національно-визвольних змагань 1918-1924 років на теренах Луганщини діяли чисельні повстанські загони, які вели запеклу боротьбу проти московсько-комуністичних зайд. Хвилю народного гніву проти чужинського панування очолили талановиті повстанські командири-отаман Каменюка та Блоха.

За підтримки місцевого населення, яке вороже сприйняло появу московсько-комуністичних завойовників, вдалося створити організований збройних рух, який охопив практично усі терени сучасної Луганщини. Запекла збройна боротьба тривала до середини 20 років, що свідчить, як про підтримку повстанського руху місцевим населенням, так і про його масовий характер. У боротьбі проти повстанських загонів, саме на Луганщині, радянські каральні органи вперше застосували практику використання провокативних повстанських загонів та масового терору проти місцевого населення. У нерівній борні з окупантами пали смертю хоробрих легендарні керівники повстанських загонів- отаман Каменюка та отаман Блоха.

У часи других національно-визвольних змагань на теренах Луганщини діяло потужне націоналістичне підпілля. Крайовий провід ОУН (б) очолював професор М. Бернацький. Про масовий характер націоналістичного підпілля свідчить той факт, що за часів німецької окупації було страчено більше ста українських підпільників. Керівник крайового проводу М. Бернацький був розстріляний у 1946 році органами НКВС.

Я неодноразово звертався з вимогою реабілітації учасників національно-визвольного руху на Луганщині та гідного вшанування їх пам’яті. На жаль, мої ініціативи щодо реабілітації учасників національно-визвольного руху на Луганщині та вшанування їх пам’яті не знайшли відповідної підтримки.

Звертаюся до Вас з проханням підтримати ініціативу ГІ «Права Справа» та на наступних сесіях місцевих рад винести на голосування питання щодо увічнення пам’яті героїв національно-визвольного руху на Луганщині.»

Коментуючи своє звернення до керівників міських рад Снєгирьов підкреслив: «Збереження історичної правди про визвольні змагання на теренах Луганщини, гідне вшанування пам’яті його учасників – це головна мета цієї ініціативи.

Луганський край має свою історію національно-визвольних змагань за українську Україну, яка повинна зберегтися у пам’яті майбутніх поколінь.

Львів має практику перейменування вулиць на честь героїв національно-визвольних змагань не тільки українського народу. У Львові є вулиця перейменована на честь героя Ічкерії Джохара Дудаєва, тому я сподіваюся, що депутатський корпус підтримає нашу ініціативу».

Прес-служба Громадської ініціативи «Права Справа»