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    Події в Україні

    Запоріжжя: окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло

    Люди не хочуть працювати на ворога - Запоріжжя: окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло
    Люди не хочуть працювати на ворога
    фото з відкритих джерел

    Ситуація щодо російського вторгнення на Запорізькому напрямку

    На Запоріжжі противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах наших позицій. У селі Костянтинівка Мелітопольського району росіяни риють окопи вздовж річки Молочна. Подібні окопи риють і у селах Вознесенка, Мордвинівка, Дунаївка. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    Продовжується конфіскація житла для прибулих колаборантів.

    У Мелітополі окупанти намагаються поновити виготовлення військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин, зокрема, наказали зібрати всіх працівників та запустити виробничий процес.

    Працівники масово відмовляються.

    Напередодні стало відомо, що «Азов» на Запоріжжі розгромив російських морських піхотинців.

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    Теги: Запоріжжя росія Костянтинівка окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Запоріжжя: окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло