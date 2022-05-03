Ракетні удари по Львову: частина міста без світла
Влада Львівщини закликає мешканців залишатися в укриттях
Російські війська завдали ракетних ударів по Львівщині. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», - написав він у Telegram.
Козицький закликав мешканців Львівщини залишатися в укриттях.
Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що через вибухи частина міста залишилась без світла.
Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.
Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.
Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.