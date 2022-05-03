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    Події в Україні

    Ракетні удари по Львову: частина міста без світла

    У небі над деякими районами Львова видно дим - Ракетні удари по Львову: частина міста без світла
    У небі над деякими районами Львова видно дим
    фото ілюстративне

    Влада Львівщини закликає мешканців залишатися в укриттях

    Російські війська завдали ракетних ударів по Львівщині. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    «За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», - написав він у Telegram.

    Козицький закликав мешканців Львівщини залишатися в укриттях.

    Мер Львова Андрій Садовий повідомляє, що через вибухи частина міста залишилась без світла.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Теги: росія окупанти Львівщина війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні удари по Львову: частина міста без світла