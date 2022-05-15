На Запоріжжі окупанти кинули у в’язницю своїх же вояків

Рашисти облаштували тюрму для солдатів, які не хочуть воювати

Тіла загиблих спалюють у курнику

Російські військові в Кам'янці Пологівського району Запорізької області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до «в'язниці», що була облаштована окупантами в приміщенні місцевого училища. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

У цьому селищі міського типу фіксується скупчення військ РФ – їхня техніка регулярно переміщається населеним пунктом.

Також загарбники на блокпостах перевіряють документи місцевих жителів, роблять повний огляд авто, телефону та особистих речей. Зазначається, що з недавніх пір рашисти стали вимагати пред'являти ще й спеціальний пропуск, який видають в окупаційній комендатурі.

«Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою», – йдеться в публікації.

За словами місцевих жителів, загарбники планують перепис населення.

В ОВА поінформували, що на Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій ЗСУ. Також зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російської армії по цивільних об'єктах області. Загарбники продовжують обстрілювати Гуляйполе.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло.

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