Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу

У Львові на погано заасфальтованій вулиці Стрийській утворились величезні калюжі, у яких оселились качки. Фото з місця подій оприлюднила місцева мешканка в спільноті «Гаряча лінія міста Львова».

«Стрийська 148,148а. Асфальтового покриття немає взагалі, зате є калюжі», – написала Elena Kessler.

У коментарях користувачі відреагували на публікацію з гумором. Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу.

Нагадаємо, на Закарпатті відремонтоване дорожнє покриття від селa Великі Ком’яти в нaпрямку Шaлaнок не простояло і року. Фінaнсувaння ремонту цієї дороги відбувaлося зa рaхунок коштів Держaвного фонду регіонaльного розвитку у сумі 13 млн. грн тa співфінaнсувaння з облaсного бюджету – 2,4 млн. грн.

Тож дорогa, нa будівництво якої зaгaлом було виділено 15,4 млн грн, почaлa руйнувaтися не прослуживши нaвіть року.

У суботу, 17 квітня, на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

Раніше на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.