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    У Львові на дорогах утворилися глибокі ями. Там оселились качки (фото)

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    Качки спокійно плавають в калюжах - У Львові на дорогах утворилися глибокі ями. Там оселились качки (фото)
    Качки спокійно плавають в калюжах
    Фото: Elena Kessler/Facebook

    Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу

    У Львові на погано заасфальтованій вулиці Стрийській утворились величезні калюжі, у яких оселились качки. Фото з місця подій оприлюднила місцева мешканка в спільноті «Гаряча лінія міста Львова».

    «Стрийська 148,148а. Асфальтового покриття немає взагалі, зате є калюжі», – написала Elena Kessler.

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    У Львові на дорогах утворилися глибокі ями. Там оселились качки (фото)
    У Львові на дорогах утворилися глибокі ями. Там оселились качки (фото)
    Фото: Elena Kessler/Facebook

    У коментарях користувачі відреагували на публікацію з гумором. Стихійну «водойму» називають екопростором та пропонують запустити туди рибу.

    Нагадаємо, на Закарпатті відремонтоване дорожнє покриття від селa Великі Ком’яти в нaпрямку Шaлaнок не простояло і року. Фінaнсувaння ремонту цієї дороги відбувaлося зa рaхунок коштів Держaвного фонду регіонaльного розвитку у сумі 13 млн. грн тa співфінaнсувaння з облaсного бюджету – 2,4 млн. грн.

    Тож дорогa, нa будівництво якої зaгaлом було виділено 15,4 млн грн, почaлa руйнувaтися не прослуживши нaвіть року.

    У суботу, 17 квітня, на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

    Раніше на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

    Теги: Львівщина дороги Львів
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