Масштабний ремонт. У Києві розпочалося оновлення тротуарів (фото)

Дорожники оновлюють покриття пішохідних доріжок у всіх районах столиці

Упродовж року в рамках середніх ремонтів планується оновити близько 40 тис. кв. м покриття тротуарів

У Києві паралельно з ремонтами доріг столичні автодорівці розпочали оновлення тротуарів. Нині працюють у всіх районах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Оновлення покриття тротуарів – важлива частина робіт дорожньої служби. Нині оновлюють покриття пішохідних доріжок на вул. Костянтинівській площею близько 400 кв. м, вул. Якуба Коласа площею 722 кв. м, вул. Котельникова площею 1221 кв. м», – повідомив в.о. генерального директора корпорації «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Ремонтуватимуть тротуари і в рамках середніх ремонтів. Так, оновлення відбудеться на доріжках на вул. Чистяківській, просп. Лобановського, вул. Тургенівській та інших.

«Загалом, упродовж року в рамках середніх ремонтів планується оновити близько 40 тис. кв. м покриття тротуарів», – додав Федоренко.

Крім того, тротуари ремонтують в рамках капітальних ремонтів і реконструкцій. Так, роботи з оновлення пішохідних доріжок уже виконують на вул. Чорнобильській, вул. Борщагівській, просп. С. Бандери.

Як повідомлялося, у суботу, 17 квітня, на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва утворилося провалля посеред дороги через аварію на мережах водопостачання.