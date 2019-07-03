У Львові молодик влаштував стрілянину у маршрутці



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Фото: lv.npu.gov.ua

Попередньо встановлено, що під час проїзду у маршрутному таксі чоловік поводив себе неадекватно, на зауваження пасажирів не реагував, а в подальшому – витягнув зброю та здійснив один постріл

У Львові під час проїзду у маршрутці стріляв молодий хлопець. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

Так, 2 липня близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові під час проїзду у маршрутному таксі невідомий чоловік здійснив постріл із невідомої зброї.

Громадяни затримали зловмисника, після чого повідомили про інцидент правоохоронцям.

За даними поліції, особу зловмисника встановлено – ним виявився дев’ятнадцятирічний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який скеровано на експертне дослідження.

«Попередньо встановлено, що під час проїзду у маршрутному таксі чоловік поводив себе неадекватно, на зауваження пасажирів не реагував, а в подальшому – витягнув зброю та здійснив один постріл. Постраждалих внаслідок події немає», - прокоментували у відомстві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування. Також призначені експертизи.