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    У Львові молодик влаштував стрілянину у маршрутці

    • Розсилка
    У Львові молодик влаштував стрілянину у маршрутці
    Фото: lv.npu.gov.ua

    Попередньо встановлено, що під час проїзду у маршрутному таксі чоловік поводив себе неадекватно, на зауваження пасажирів не реагував, а в подальшому – витягнув зброю та здійснив один постріл

    У Львові під час проїзду у маршрутці стріляв молодий хлопець. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

    Так, 2 липня близько 22:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові під час проїзду у маршрутному таксі невідомий чоловік здійснив постріл із невідомої зброї.

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    Громадяни затримали зловмисника, після чого повідомили про інцидент правоохоронцям.

    За даними поліції, особу зловмисника встановлено – ним виявився дев’ятнадцятирічний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який скеровано на експертне дослідження.

    «Попередньо встановлено, що під час проїзду у маршрутному таксі чоловік поводив себе неадекватно, на зауваження пасажирів не реагував, а в подальшому – витягнув зброю та здійснив один постріл. Постраждалих внаслідок події немає», - прокоментували у відомстві.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

    Проводиться досудове розслідування. Також призначені експертизи.

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