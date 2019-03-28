У Львові на хабарі зловили посадовця фіскальної служби



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Задокументовано одержання двічі посадовцем неправомірної вигоди у розмірі 12 000 гривень

На Львівщині правоохоронці викрили посадовця фіскальної служби, причетного до одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Працівники управління захисту економіки Львівської області спільно із територіальним управлінням Державного бюро розслідувань та військовою прокуратурою Львівського гарнізону, викрили схему незаконного збагачення, організовану посадовцем Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС України, діяльність якого розповсюджується на Львівську, Волинську, Тернопільську та Івано-Франківську області.

Правоохоронці встановили, що головний державний інспектор вимагав, у суб’єкта підприємницької діяльності щомісяця надавати неправомірну вигоду за невтручання у його господарську діяльність та не проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства.

Задокументовано одержання двічі посадовцем неправомірної вигоди у розмірі 12 000 гривень. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування