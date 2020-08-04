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    У Львові на хімзаводі стався вибух

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    Вибуховою хвилею в будівлі заводу вибило кілька вікон, однак, постраждалих немає - У Львові на хімзаводі стався вибух
    Вибуховою хвилею в будівлі заводу вибило кілька вікон, однак, постраждалих немає
    Фото: Фейсбук/Taras Luza

    Рятувальники запевняють: загрози для людей немає

    У Львові ввчечері 3 серпня стався вибух на хімічному заводі, що на вулиці Рахівській. Про це ідеться в дописі спільноти Варта-1.

    У головному управлінні ДСНС у Львівській області інформацію підтвердили. Та, запевняють рятувальники, загрози для мешканців немає, горіння хімічних речовин не було, а заміри небезпечних речовин є в нормі.

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    У Львові на хімзаводі стався вибух
    У Львові на хімзаводі стався вибух
    У Львові на хімзаводі стався вибух

    На заводі кажуть, що вибух стався в цеху, передає ТСН. Там вибухнув старий компресор холодильник, вибуховою хвилею вибило вікна в цеху, але постраждалих немає.

    Зазначається, що вибух прогримів близько 7 вечора. При цьому загоряння не було, але диміло.

    Найближчі будинки від заводу розташовані всього за сотню метрів. Люди, які там живуть, сильно злякалися.

    Постраждалих у результаті вибуху немає. Лише вибуховою хвилею в будівлі заводу вибило кілька вікон. У службі безпеки підприємства говорять про розрив обладнання. За попередньою інформацією, це сталося через зношеність металу.

    Свідки розповідають, що відразу після вибуху на завод не впускали ні поліцію, ані рятувальників, оскільки це - приватна територія. Лише згодом екстрені служби все-таки змогли потрапити всередину і оглянути місце вибуху. Рятувальники заявляють, що жодної небезпеки для людей зараз немає.


    АТ Львівський хімічний завод – найбільший на території Західної України виробник технічних, харчових, медичних газів та газових сумішей, всього спектру газової продукції – технічних і харчових газоподібних газів в балонах різного обсягу і зріджених газів в цистернах, медичних газів, багатокомпонентних газових сумішей і газів.

    вибух Львів завод
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