У Львові раптово помер відомий математик і педагог



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Богдан Забавський – професор кафедри математики і логіки механіко-математичного факультету Львівського університету

Попередня причина смерті – пневмонія, яка притаманна при Covid-19

У суботу, 1 серпня, у Львові помер український математик, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики і логіки механіко-математичного факультету Львівського університету Богдан Забавський.

Про це повідомили на факультеті.

Про причину смерті науковця наразі не повідомляють.

«Це дуже велика втрата. Займався алгеброю. Він був феноменальним вченим, розв’язував багато проблем, які стояли ще з минулого століття. Окрім того, користувався величезною любов’ю від студентів, хоч і був вимогливим викладачем. Захистив не одного кандидата наук. Створив свою наукову школу», – зазначив у коментарі «Еспресо» учень Богдана Забавського, а нині завідувач кафедри вищої математики Андрій Гаталевич.

За інформацією ЗМІ, попередня причина смерті – пневмонія, яка притаманна при Covid-19. Поховали Богдана Забавського нині в рідному селі Зіболки, що на Львівщині.

Довідка: Богдан Забавський народився 19 серпня 1957 року на Жовківщині. У Львівському університеті науковець працював із 1987 року. У 2006 році очолив кафедру алгебри і логіки, а також отримав вчене звання «професор». Тоді ж році захистив докторську дисертацію на тему «Діагональна редукція матриць над кільцями».

Наукові дослідження, що проводив Богдан Забавський, стосуються питань теорії кілець і модулів, алгебричної К-теорії, алгебричної геометрії, лінійної алгебри.

Також Богдан Забавський був редактором наукового збірника «Прикладні проблеми механіки і математики».