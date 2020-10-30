У Львові на ратуші вивісили банер з карикатурою на суддів Конституційного суду



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Кількаметровий банер з зображенням маріонетки-судді, якою керує чорна рука, вивісили над головним входом до Львівської міської ради

Мерія висловила політичну позицію щодо рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування доходів

У Львові вранці 30 жовтня на ратуші вивісили банер з карикатурою на суддів КСУ і гаслом «Конституційний суд на службі у корупціонерів».

Таким чином мерія висловила політичну позицію щодо рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування доходів.

Зазначається, що кількаметровий банер з зображенням маріонетки-судді, якою керує чорна рука, вивісили над головним входом до Львівської міської ради.

Під карикатурою гасло написано гало «Конституційний суд на службі у корупціонерів».

Напередодні ввечері, 29 жовтня, під стінами Львівської ОДА пройшла акція протесту проти скандального рішення КСУ.

Активісти з плакатами «Геть вовків в суддівських шкурах», «Ми проти продажного суду» та ін. вимагали не допустити скасування електронного декларування.

Як написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий, який зараз знаходиться на самоізоляції, Львів сказав чітке Ні! «вовчим» рішенням Конституційного суду. «Електронне декларування має бути публічним, а за незаконне збагачення чиновники мають нести покарання. Це була попереджувальна акція, але пам’ятайте, що Львову не вперше починати революцію», – написав він.

Як повідомлялося 30 жовтня, у Києві біля Конституційного суду акція протесту, активісти застосували димові шашки.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.



