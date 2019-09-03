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    У Львові поліція затримала озброєного п’яничку, який погрожував вбити 10 осіб

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    У Львові поліція затримала озброєного п’яничку, який погрожував вбити 10 осіб

    П'яний чоловік взяв пістолет і погрожував ним сім'ї з дітьми

    У Львові в центрі міста правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю, який погрожував людям.

    Про це з посиланням на пресслужбу патрульної поліції області повідомляє УНН у вівторок, 3 вересня.

    Увечері 2 вересня патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Вороного у Львові п'яний зі зброєю в руках погрожує вбивством чоловікові, його дружині і дитині. На виклик вирушили екіпаж роти тактико-оперативного реагування (ТОР) і патруль Галицького району.

    Порушник навіть не встиг вчинити опору, його затримали. Ним виявився 40-річний львів'янин. Пістолет був у бойовій готовності. З місця події вилучили пістолет Макарова із спиляним маркуванням і приєднаним глушником, складаний ніж і одну рукавичку.

    «Як згодом з'ясувалося, цей чоловік погрожував ще близько 10 особам - і всі написали заяви. На місці працювали слідчі Галицького відділу поліції, а потім разом з ними ТОРівці супроводили затриманого в ізолятор тимчасового утримання в місті Обухів. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років», - повідомили в патрульній поліції Львівської області.

     

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