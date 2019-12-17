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    У Львові у фітнес-клубі помер чоловік

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    У Львові у фітнес-клубі помер чоловік

    Чоловік помер до приїзду швидкої

    Сьогодні у Львові у фітнес-клубі помер 49-річний чоловік.

    Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

    49-річний відвідувач займався спортом, але йому раптово стало зле. Він помер до приїзду швидкої допомоги. 

    Відвідувачі фітнес-клубу розповіли, що львів’янина також намагались реанімувати тренери фітнес-центру, але безуспішно. Адміністрація клубу інцидент наразі не коментує. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/u-lvovi-u-populyarnomu-fitnes-klubi-raptovo-pomer-cholovik-1460682.html

    «О 12.45 до поліції надійшло повідомлення, щов одному зі спортивних залів помер чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено. Ознак насильницької смерті нема. Він помер до приїзду швидкої», — повідомили у Нацполіції.

    Причини смерті з’ясовують.

    Львів смерть чоловік
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