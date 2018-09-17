У Львові пенсіонерка розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки
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У Львові пенсіонерка випала з вікна багатоповерхівки
Львів'янка померла до того, як бригада швидкої встигла приїхати на місце події
У Львові з 4 поверху багатоповерхівки випала 80-річна пенсіонерка. Про це повідомляє місцеве видання 032.ua з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, повідомляється, що подія сталася по вул. Симоненка, 9.
Львів'янка померла до того, як бригада швидкої встигла приїхати на місце події.
Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.