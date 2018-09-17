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    Суспільство

    У Львові пенсіонерка розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки

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    У Львові пенсіонерка випала з вікна багатоповерхівки - У Львові пенсіонерка розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки
    У Львові пенсіонерка випала з вікна багатоповерхівки

    Львів'янка померла до того, як бригада швидкої встигла приїхати на місце події

    У Львові з 4 поверху багатоповерхівки випала 80-річна пенсіонерка. Про це повідомляє місцеве видання 032.ua з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Так, повідомляється, що подія сталася по вул. Симоненка, 9.

    Львів'янка померла до того, як бригада швидкої встигла приїхати на місце події.

    Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

    Львів смерть
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