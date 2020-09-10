Україна й Іспанія підписали чотири угоди про співпрацю

Між країнами підписані угоди щодо подвійного оподаткування, кібербезпеки, митниці і сільського господарства

Під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Мадрид з Іспанією було підписано ряд угод, повідомляє прес-служба МЗС у четвер, 10 вересня.

Були підписані угоди щодо подвійного оподаткування, кібербезпеки і митниці.

Перший документ остаточно скасовує подвійне оподаткування однієї дії двома країнами і містить запобіжники від махінацій.

Другий документ – у сфері кібербезпеки – передбачає обмін важливою інформацією і координацію позицій.

Третій документ передбачає тіснішу співпрацю між митниками України й Іспанії.

Також був підписаний меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства.

«Ми налаштовані більше торгувати з Іспанією, більш тісно співпрацювати з Іспанією. Ми поговорили про енергетику, цифрову економіку, екологію. Це ті напрями, в яких наші країни будуть поглиблювати співпрацю», – сказав Кулеба.

Днем раніше Кулеба відвідав Португалію.