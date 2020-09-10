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    Україна й Іспанія підписали чотири угоди про співпрацю

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    Зустріч міністра&nbsp;<span>закордонних справ України Дмитра Кулеби з представниками Іспанії</span> - Україна й Іспанія підписали чотири угоди про співпрацю
    Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з представниками Іспанії

    Між країнами підписані угоди щодо подвійного оподаткування, кібербезпеки, митниці і сільського господарства

    Під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Мадрид з Іспанією було підписано ряд угод, повідомляє прес-служба МЗС у четвер, 10 вересня.

    Були підписані угоди щодо подвійного оподаткування, кібербезпеки і митниці.

    Перший документ остаточно скасовує подвійне оподаткування однієї дії двома країнами і містить запобіжники від махінацій.

    Другий документ – у сфері кібербезпеки – передбачає обмін важливою інформацією і координацію позицій.

    Третій документ передбачає тіснішу співпрацю між митниками України й Іспанії.

    Також був підписаний меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства.
    «Ми налаштовані більше торгувати з Іспанією, більш тісно співпрацювати з Іспанією. Ми поговорили про енергетику, цифрову економіку, екологію. Це ті напрями, в яких наші країни будуть поглиблювати співпрацю», – сказав Кулеба.

    Днем раніше Кулеба відвідав Португалію.

    МЗС Іспанія Меморандум Україна час Мадрид
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