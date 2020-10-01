Мадрид ізолюють: Іспанія вводить жорсткий карантин



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Уряд Іспанії вирішив повністю ізолювати Мадрид

Кордони провінції Мадрид будуть зачинені для відвідувачів

Уряд Іспанії на тлі прискорення поширення коронавірусної інфекції Covid-19 попередив про посилення карантинних обмежень у регіоні Мадрид. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, центральна влада ухвалила рішення про часткову ізоляцію столиці із населенням у понад три мільйони осіб та дев'яти її передмість, у кожному з яких проживають не менше 100 тисяч осіб.

Пересування для мешканців регіону буде обмежене, якщо мова не йтиме про важливі поїздки, зокрема на роботу, навчання, до лікарів або за покупками.

Окрім того, громадські зібрання обмежуватимуться шістьма людьми, а бари та ресторани працюватимуть лише до 23:00. Закриються також парки та ігрові майданчики.

Нові правила карантину почнуть діяти впродовж кількох наступних днів.

Водночас регіональна влада заявила, що це рішення не мало правового підґрунтя, тоді як міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла сказав, що «здоров'я Мадрида — це здоров'я Іспанії».

У Мадриді показник захворюваності на Covid-19 на 100 тисяч населення сягає 735 випадків. Він є одним із найвищих серед усіх регіонів Європи, а також вдвічі перевищує національний показник Іспанії.

До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.

Крім того, ВООЗ зробила невтішний прогноз для України. В організації попереджають, що до кінця року в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових хворих щодня.