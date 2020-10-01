Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний стан надає уряду більше повноважень і дозволяє оминати бюрократичні процедури у прийнятті рішень, що зазвичай потребує багато часу

Уряд планує продовжити карантин до Нового Року

Влада Італії розглядає можливість продовжити введений надзвичайний стан до 31 січня у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, термін дії чинного положення про надзвичайний стан закінчується 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують продовжити його на значно довший строк. Це питання обговорювалось напередодні на засіданні уряду.

Зазначимо, в Італії за минулу добу зареєстрували 1851 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Такий рівень інфікованих Covid-19 в останні дні є відносно стабільним.

Нагадаємо, раніше в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей. 30 вересня Чехія усе-таки ввела надзвичайний стан.

Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно епідеміологічної ситуації.

Також знову Польща та уряд Нідерландів посилює карантин.