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    У Маріуполі розповіли, чому залізниця не замінить заблокований Росією морський порт

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    &laquo;Якщо порт зупинить свою роботу, ми не зможемо перейти повністю на залізницю, бо обмежені по напрямках&raquo;, - зазначив мер Маріуполя - У Маріуполі розповіли, чому залізниця не замінить заблокований Росією морський порт
    «Якщо порт зупинить свою роботу, ми не зможемо перейти повністю на залізницю, бо обмежені по напрямках», - зазначив мер Маріуполя

    За словами Бойченка, Маріуполь є наполовину островом, тому обмежений зі східного боку, з півночі, а тепер уже і з моря

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко впевнений, що залізниця не замінить на 100% заблокований Росією морський порт. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами Бойченка, Маріуполь є наполовину островом, тому обмежений зі східного боку і з півночі, а тепер уже і з моря. «Незважаючи на те, що робота підприємств організовувалася через залізницю і морський порт, якщо порт зупинить свою роботу, ми не зможемо перейти повністю на залізницю, бо обмежені по напрямках», - зазначив мер Маріуполя.

    Бойченко стверджує, навіть перебудувавши логістику під залізницю, з огляду на обмежені можливості вивозу продукції, підприємства Маріуполя зменшуватимуть обсяги виробництва.

    «Слід розуміти, що вже сьогодні заводи недозавантажені на 100%. Наприклад, «Азовсталь» працює на 60% завантаженості, на 50% своїх можливостей завантажений комбінат імені Ілліча. Два підприємства за повної завантаженості можуть давати 15 мільйонів тонн сталі на рік. З усього цього хочу сказати, що і цей обсяг доведеться ще більше знижувати. Окрім Керченської протоки інших виходів з Маріуполя для кораблів не існує», - стверджує Вадим Бойченко.

    Довідка: група бюджетоутворюючих компаній «Метінвест» у 2017 році продала продукції на $4 мільярди - це 4% ВВП. Валютна виручка від експорту у 2017 році – становила понад $2 мільярди. 

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