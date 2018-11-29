У Маріуполі розповіли, чому залізниця не замінить заблокований Росією морський порт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Якщо порт зупинить свою роботу, ми не зможемо перейти повністю на залізницю, бо обмежені по напрямках», - зазначив мер Маріуполя

За словами Бойченка, Маріуполь є наполовину островом, тому обмежений зі східного боку, з півночі, а тепер уже і з моря

Мер Маріуполя Вадим Бойченко впевнений, що залізниця не замінить на 100% заблокований Росією морський порт. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Бойченка, Маріуполь є наполовину островом, тому обмежений зі східного боку і з півночі, а тепер уже і з моря. «Незважаючи на те, що робота підприємств організовувалася через залізницю і морський порт, якщо порт зупинить свою роботу, ми не зможемо перейти повністю на залізницю, бо обмежені по напрямках», - зазначив мер Маріуполя.

Бойченко стверджує, навіть перебудувавши логістику під залізницю, з огляду на обмежені можливості вивозу продукції, підприємства Маріуполя зменшуватимуть обсяги виробництва.

«Слід розуміти, що вже сьогодні заводи недозавантажені на 100%. Наприклад, «Азовсталь» працює на 60% завантаженості, на 50% своїх можливостей завантажений комбінат імені Ілліча. Два підприємства за повної завантаженості можуть давати 15 мільйонів тонн сталі на рік. З усього цього хочу сказати, що і цей обсяг доведеться ще більше знижувати. Окрім Керченської протоки інших виходів з Маріуполя для кораблів не існує», - стверджує Вадим Бойченко.

Довідка: група бюджетоутворюючих компаній «Метінвест» у 2017 році продала продукції на $4 мільярди - це 4% ВВП. Валютна виручка від експорту у 2017 році – становила понад $2 мільярди.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.